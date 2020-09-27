هاتفيًا.. وزير الخارجية السعودي يبحث مع بومبيو مُستجدات الأحداث الإقليمية

لقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاحد، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايكبومبيو.
البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" انه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين
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