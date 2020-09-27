بسبب كورونا.. تظاهرات في مدريد احتجاجًا على توسيع إغلاق جزئي

خرج متظاهرون إلى شوارع مدريد احتجاجًا على توسيع نطاق إغلاق جزئي ليشمل المزيد من الأحياء في منطقة العاصمة الإسبانية في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بكورونا ، وباتت المدينة والمنطقة المحيطة بها بؤرة موجة ثانية من الإصابات تشهدها إسبانيا، وفقًا "لفرانس 24".

وبلغت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في إسبانيا أكثر من 31 ألفا من أصل 700 ألف حالة على المستوى الوطني منذ بدء انتشار الفيروس، وهي أعلى نسبة إصابات في الاتحاد الاوروبي.

ويخضع حوالي 850 ألف شخص في المناطق الشعبية بضواحي جنوب مدريد منذ 21

سبتمبر لعزل في أحيائهم ولا يمكنهم المغادرة الا للتوجه إلى العمل او المدرسة أو لأسباب طبية، رغم أنهم قادرون على التنقل بحرية ضمن مناطقهم.

وأغلقت المتنزهات في تلك الأحياء فيما يفترض ان تغلق المطاعم والأعمال الأخرى عند الساعة العاشرة مساء في بلد معروف بان سكانه يتناولون العشاء في وقت متأخر من الليل.

Advertisements

وأعلنت الحكومة المحلية لمنطقة مدريد الجمعة توسيع القيود الجديدة لتشمل أحياء إضافية اعتبارا من الاثنين تضم 167 ألف

شخص، وهو قرار تعتبره الحكومة المركزية غير كاف داعية إلى تطبيق القيود في كافة أنحاء العاصمة.

وتجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان المحلي في مدريد في فايكاس، إحدى المناطق التي تخضع لإغلاق جزئى منذ الأسبوع الماضي للاحتجاج على تلك القيود.

واحتج الكثيرون على ما وصفوه ب"التمييز" من جانب السلطات، وردد المتظاهرون أمام برلمان منطقة مدريد "هذا ليس عزلاً، هذا تمييز، وهتف المتظاهرون أيضاً "لا يفرضون عزلاً على الأغنياء"، وبينهم شباب ومتقاعدون وأشخاص مع أطفال رضع.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.