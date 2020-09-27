الأردن يُسجل 431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 425 حالة محلية،ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8492 حالة.

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وأوضح بيان وزارة الصحة الأردنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ،تسجيل 96 حالة تماثلت للشفاء، بالإضافة إلى تسجيل حاليتي وفاة ليصل إجمال حالات الوفاة 45 حالة .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.