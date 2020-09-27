أذربيجان تُعلن مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بقصف أرميني

أفاد مكتب الادعاء العام في أذربيجان، اليوم الأحد، بمقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف مدفعي نفذته القوات الأرمنية على خط التماس في إقليم قره باغ، وفقًا " لروسيا اليوم".
وقال مكتب الادعاء، إنه يعرب عن تعازيه في 5 أشخاص من عائلة واحدة سقطوا بقرية غاشالتي في منطقة نافتالان جراء "قصف مدفعي من قبل القوات المسلحة الأرمنية استهدفالمدنيين الأبرياء في أذربيجان".
وفي وقت سابق من الأحد ذكر مكتب الادعاء في أذربيجان أن عدد المصابين جراء القصف الأرمني ارتفع إلى 19 شخصا، بينما تحدثت سلطات قره باغ عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين بين المدنيين "جراء هجمات القوات الأذرية في الإقليم".
واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.
وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".
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