في أدنى حصيلة يومية.. الجزائر تُسجل 153 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ عدة أشهر.
وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن العدد الإجمالي للإصاباتارتفع إلى 51067، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 1714.
وتعافى من الفيروس في اليوم الماضي 104 أشخاص، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 35860،فيما يخضع 22 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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