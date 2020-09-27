بريطانيا تُسجل 5693 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 آلاف و693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه وصل إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس الوبائي في بريطانيا إلى 434 ألفا و969 حالة. الوبائي في بريطانيا إلى 434 ألفا و969 حالة. Advertisements يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد أعلن فرض قيود جديدة بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19، ولا تستبعد الحكومة إدخال إغلاق جديد في حال لم تساعد القيود الجديدة على منع انتشار الوباء. ولا تستبعد الحكومة إدخال إغلاق جديد في حال لم تساعد القيود الجديدة على منع انتشار الوباء. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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