العراق يُسجل 3481 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن موقفها الوبائي اليومي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية،أنه تم تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3755 حالة شفاء، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 55 حالة وفاة بالفيروس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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