أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الاحد، بعد انتهاء فترته الدستورية.
الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الأحد 27 أغسطس 2020".
وجاء نص المرسوم - وفقا وكالة الإنباء الأردنية "بترا": "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية
انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب يوم الاثنين.
كان الأردن أعلن في وقت سابق
وعقب حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، حيث تلزم المادة 74 من الدستور الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء فترته.. عاهل الأردن يُصدر مرسومًا بحل مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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