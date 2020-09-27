ماكرون: على حزب الله اللبناني ألا يعتقد أنه أقوى مما هو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أنه "أخذ علما بالخيانة الجماعية" للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول سبتمبر، خلال زيارته الثانية للبنان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في باريس إن الإطراف اللبنانيين "يتحملون كامل المسؤولية" عن هذا الفشل.