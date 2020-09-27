ملك الأردن يصدر مرسوماً بحل البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية -بترا:، أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم”.

وجاء البيان كالتالي: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.

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كما صدرت أوامر ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء للمجلس.

فيما ذكر التلفزيون الأردني على تويتر، عن تعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان.

وكانت اللجنة الانتخابية بالأردن حددت في يوليو تموز تاريخ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني موعدا للانتخابات.