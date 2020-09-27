كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر أذربيجان تعلن سيطرتها على منطقة إستراتيجية بإقليم "ناغورني قره باغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الجيش الأذربيجاني، بيان منذ قليل، أعلن فيه السيطرة على منطقة استراتيجية في إقليم ناغروني قره باغ، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش الأرميني.

من جانب آخر، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

Advertisements

وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

كان إقليم قره باغ انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.