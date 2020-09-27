كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يصدر قرار بحل مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الديوان الملكي بالأردن، اليوم الأحد، عن صدور مرسوم من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يفيد بحل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب إعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2020".

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات، وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.

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وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

واعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، واجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

وأقرت الحكومة في 31 اغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا الغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.