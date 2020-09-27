فيديو: يونس الميموني
رفض طنجاويون، أمس السبت، البناية الجديدة في الميناء الترفيهي، معتبرين أنها حجبت عليهم منظرا بانوراميا يطل على الجنوب الإسباني.
وكشف طنجاويون لـ”اليوم24″ أنهم لم يصدقوا في البداية ما رأت أعينهم من صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لبناية ذي علو مرتفع في الميناء، قبل أن ينتقل عدد منهم إلى عين المكان ليتأكدوا من حقيقة ذلك.
وأضاف طنجاويون أن البناية المذكورة ستأثر بالسلب في مردودية السياحة في عاصمة البوغاز، إذ إن غالبية السياح يأتون إلى طنجة من أجل الاستمتاع بجمالية مدينة قريبة من الضفة الأوربية، لا بالبنايات الإسمنتية.
وطالب طنجاويون السلطات بالتدخل، من أجل إزالة هذه البناية، واسترجاع تلك المناظر البانورامية من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجاويون يرفضون بناية الميناء الترفيهي المثيرة للجدل: أصبحنا نرى الحيطان بدل البحر ونطالب بإزالتها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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