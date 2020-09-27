‎كورونا..605 إصابة مؤكدة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة والعشرات ينتظرون نتائج التحاليل

بلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة 605 حالة مؤكدة، وذلك في مختلف المستشفيات المغربية، بحسب حركة الممرضين وتقنيي الصحة.

وأوضحت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، عبر بيان لها، اطلع “اليوم24” على نسخة منه، أنه سجلت “101 حالة إصابة جديدة في صفوف الممرضين، وتقني الصحة، في أسبوعين فقط، ليصبح العدد 605، إلى الحدود يوم أمس السبت”.

وأضاف المصدر نفسه أن العشرات من الممرضين، وتقنيي الصحة في العزل الصحي ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية.

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وقالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين، وتقنيي الصحة، في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن بعض هؤلاء الممرضين المصابين بفيروس كورونا يعانون الإهمال، كما أنهم لا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتابعت المتحدثة نفسها أن بعض هؤلاء الممرضين، الذين أصيبوا بالفيروس أثناء تأدية عملهم، تواصلوا مع حركة الممرضين، وأرسلوا فيديوهات توثق حجم الاحباط، الذي يعانونه.

وشددت المتحدثة نفسها على أن إحدى الممرضات تأكدت إصابتها بالفيروس، قبل أسابيع، ومع ذلك تم إرسالها إلى منزلها للعلاج، لكن مع الأسف أصيب زوجها، وابنها بكورونا، ما أدى إلى وفاة طفلها، لذا تطالب الحركة المذكور وزارة الصحة بالتعويض عن الأخطار.