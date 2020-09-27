القاهرة وواشنطن تتمسكان بتثبيت الهدنة في ليبيا

الأحد 27 سبتمبر 2020

شددت مصر وأمريكا، الأحد، على ضرورة تثبيت عملية وقف إطلاق النار في ليبيا وبذل المزيد من المجهودات لتحقيق ذلك.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقه سامح شكري وزير الخارجية المصري من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن وخصوصا ليبيا وفلسطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين شكري وبومبيو بحثا خلال الاتصال، آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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وأكد الوزيران أهمية استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول عدد من ملفات المنطقة.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري وبومبيو شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.