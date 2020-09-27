شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحل مجلسي النواب والأعيان والان نبدء بالتفاصيل

صدر أمر ملكي أردني، الأحد، بحل مجلس النواب بعد انتهاء فترته، وهو ما يعني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم".

وجاء البيان كالتالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

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كما صدرت أوامر ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء للمجلس.

فيما ذكر التلفزيون الأردني على تويتر، عن تعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان.

وكانت اللجنة الانتخابية بالأردن حددت في يوليو تموز تاريخ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني موعدا للانتخابات.