خطة بريطانية من 5 مراحل لمكافحة الأوبئة العالمية

لندن ـ وكالات: تواجه بريطانيا موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأصبح معدل الإصابة بالفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19″ يتضاعف كل 8 أيام. وكشفت الحكومة البريطانية عن مقترح خطة عالمية لمكافحة الأزمات الصحية العالمية تتكون من 5 خطوات، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، على “تويتر” مساء أمس الاول . وأضافت: “سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقترح خطة عالمية لمنع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل”. وتابعت: “تشمل تلك الخطة 5 خطوات أولها إنشاء شبكة مراكز بحثية عالمية مختصة بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان”. والخطوة الثانية تتمثل في تطوير منشآت صناعية كبرى لإنتاج علاج ولقاحات الأمراض المعدية بسعة إنتاجية هائلة. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إنشاء نظام عالمي فعال للإنذار المبكر والتحذير من الأوبئة، بينما تتضمن الخطوة الرابعة إنشاء بروتوكول عالمي يتم الاتفاق عليه من أجل التعامل مع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل. وتتضمن الخطوة الخامسة في الخطة العالمية البريطانية إزالة العوائق التجارية، التي يمكن أن تعيق عملية الاستجابة للأوبئة حول العالم.

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