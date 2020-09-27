جبران باسيل يعلن إصابته بكورونا

بيروت ـ د ب أ: أصدر المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب اللبناني جبران باسيل إصابته بفيروس كورونا. وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون “اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا”.

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