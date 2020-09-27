حملة أمنية مشتركة في البتاوين وسط بغداد لمكافحة المخدرات

افاد مصدر امني، الاحد، بان حملة أمنية انطلق في منطقة البتاوين وسط بغداد لمكافحة المخدرات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الرد السريع واستخبارات الداخلية والمخدرات والمكافحة تقوم بحملة في منطقة البتاوين لمكافحة تعاطي وتجارة المخدرات".



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