الخميس المقبل موعداً لقرعة مسابقات الموسم الكروي الجديد

رياضة 2020-09-27 | 18:11 306 مشاهدة حددت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي كرة القدم، موعد ومكان إقامة قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020/ 2021.



واضافت أن "مراسيم قرعة هذا الموسم ستقام في قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً، بحضور العديد من الشخصيات وذكرت الهيئة في بيان ان "لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت إقامة قرعة منافسات الدوري الكروي للموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم الخميس المقبل الاول من تشرين الثاني، وستكون البداية مع قرعة الدوري الممتاز، تعقبها قرعة بطولتي الكأس والدرجة الأولى".واضافت أن "مراسيم قرعة هذا الموسم ستقام في قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاندية المشاركة في الدوري". واوضحت أن "الهيأة التطبيعية تأمل أن تكون القرعة وآليتها بداية لموسم كروي يبشر بالخير، ويخدم تطلعات كرتنا ومنتخباتنا الوطنية وجمهور اللعبة الكريم". يذكر ان منافسات الدوري الممتاز ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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