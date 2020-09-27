استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي على طريق سريع الحلة بناسفة

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا ينقل معدات التحالف الدولي على طريق الحلة السريع. وقال المصدر في لاحديث لـ الخليج 365، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي ينقل معدات التحالف الدولي على طريق الحلة السريع".

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