اليونان تدين حادثة “إهانة العلم” وتطالب تركيا بفتح تحقيق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:48 مساءً - منذ 10 دقائق

أدانت حكومة اليونان ، الأحد، حادثة إهانة علمها على جزيرة كاستيلوريزو، مطالبة تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق بالحادثة .

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدا ملطخا، السبت، بطلاء أحمر، وتلك الجزيرة قريبة جدا من الساحل التركي.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان “ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على كاستيلوريزو”.

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وأضاف البيان “نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين. مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين”.

وقال مسؤول إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر، وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضا أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة، السبت، وهي تبث النشيد الوطني التركي.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا حالة من التوتر الشديد ، بسبب الأعمال الغير القانونية التي تقوم بها أنقرة في البحر المتوسط .