استبعاد 30 مرشحا لمجلس النواب المصري بسبب المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:48 مساءً - منذ 45 دقيقة

كشفت وسائل إعلام مصرية، الأحد، عن استبعاد 30 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب .

ونقلت صحف مصرية عن اللجنة الطبية المشرفة أن نتائج تحاليل المخدرات للمرشحين المستبعدين جاءت إيجابية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وجرى استبعاد 6 مرشحين محتمَلين لانتخابات مجلس النواب بالشرقية لثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث جاءت نتائج تحاليل المخدرات لهم إيجابية بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

وزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، هشام شوقي مسعود، المجلس الطبي العام بالمحافظة، لمتابعة إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات على المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 550 مرشحا، وتأكد من استيفاء جميع التقارير الطبية، لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمحافظة “للوطن”، أن التقارير الطبية استبعدت 4 مرشحين محتملين لمجلس النواب طبيا، وذلك عقب إجراء الكشف الطبي الذي يشمل تحليل المخدرات والكشف النفسي.

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كذلك أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب، ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وأنهم غير لائقين طبيا.

كما أرسلت اللجنة الطبية بالدقهلية، كشفا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية، يحتوي على 17 اسما غير لائقين طبيا ثبتت “إيجابية تعاطيهم للمخدرات”.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأحد، لإعلان الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين المقبولين، وذلك بعد أن أُغلق باب الترشح، السبت.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في العاشر من سبتمبر، عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في مصر يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري.

وأضاف أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المصري في الخارج سيتم أيام الاربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.