كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر عقدا جديدا بين الأردن والعراق لتصدير الطاقة الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت حكومتي كل من المملكة الأردنية الهاشمية وبلاد الرافدين "العراق" اليوم الأحد، عقدا جديدا من أجل ربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.

أما عمن وقع طرفا بالنيابة عن الحكومة الأردنية فكان المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى المهندس براك سعد نور.

وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي تُزوّد الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وفي سياق متصل، كان قد أصدر الجيش اللبناني، بيانا الخميس الماضي، أعلن فيه أن وزارة الطاقة اللبنانية حولت هبة العراق من مادة المازوت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

Advertisements

وأكد البيان، أنه الجيش تسلم مليون و800 ألف ليتر من مادة المازوت كانت مخصصة لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار البيان، إلى أنه "تبين أن المادة غير ملائمة للاستعمال في معامل الكهرباء، وعليه فقد تسلمها الجيش بعد أن تم وضعها بتصرفه على أن توزع على الوحدات لاستخدامها وفق احتياجاتها".