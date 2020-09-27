المغنية شيماء عبد العزيز تصاب بوعكة صحية – صورة

أصيبت الفنانة المغربية، شيماء عبد العزيز، أمس السبت، بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات مراكش.

ونشرت شيماء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صور لها، وهي ترقد في المستشفى، وأرفقتها بتعليق:”وعكة صحية الحمد لله يا رب”.

وتفاعل عدد من الفنانين، والمشاهير مع الخبر متمنيين الشفاء لشيماء عبد العزيز.

يذكر أن شيماء عبد العزيز خريجة برنامج “ذو فويس”، حيث تألقت خلال مشاركتها فيه، ووصلت إلى المرحلة النصف النهائية من أطوار هذه المسابقة الغنائية.