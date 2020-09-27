سياسي يمني: خطة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تعطي بارقة أمل

الأحد 27 سبتمبر 2020

علق المحلل السياسي اليمني جمال محسن باراس على خطة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في عملية استئناف السلام.



وقال باراس في مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية،إن هذه الخطوة تأخرت كثيراً ولكن اليوم من أكثر الأيام سعادة لانها ستدخل أكثر من 1080 أسرة اليوم إلى أبوابهم بعد أن فقدوا ذويهم والبعض منهم كان مختفى أكثر من خمس سنوات ولا يوجد أى أخبار عنهم.+

وأضاف بأن هذه الخطوة خطوة إيجابية الجميع يشجع على هذه الخطوة والتي يعتبرها الجميع أنها تأخرت منذ توقيع اتفاق استكهولهم والتي من المفترض وفق الإطار أن يطلق سراح أكثر من 15 ألف عشر أسير من الطرفين فهي تعطي بارقة أمل وهي تعد خطوة من خطوات استكهولهم والتي أعادت الدولة والسلام بعد كل هذه الفترة من الحرب مؤكداً أن اتفاق استكهولهم كان يؤسس لسلام ولكن بكل أسف كان ناقص بعد الأدوات والإجراءات.

وأشار بأن هذه الخطوة لم تشمل محمود الصبيحي ضمن المدرجين من الأسرى.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن اليوم التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي على تبادل إطلاق سراح 1080 شخصا.

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وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول من الصليب الأحمر، رحب غريفيث باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشات الحوثي، مشددا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

وأوضح مندوب الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 1400 أسير، وتبادل 1080 محتجزا وأسيرا.

وحث غريفيث الطرفين على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

واعتبر أن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا.

بدوره، رحب المسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا استعادة الصليب الأحمر على تيسير العملية.

ودعى مسؤول الصليب الأحمر جميع الأطراف للاستمرار في العمل للاتفاق على مراحل الضمانات الأمنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.