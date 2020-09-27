شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون : ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان سلمياً والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، عن قلقه بشأن التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ، مؤكداً أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وخفض التصعيد، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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