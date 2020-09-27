شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تستهدف رتلاً لقوات التحالف جنوب العراق والان نبدء بالتفاصيل

انفجرت عبوة ناسفة اليوم استهدفت مرور رتل يحمل معدات عائدة لقوات التحالف الدولي بناحية البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الانفجار ألحق أضراراً مادية بإحدى عجلات الرتل, وأن "الرتل التابع لإحدى شركات النقل العراقية" واصل سيره بعد الحادث نحو وجهته المقصودة.

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