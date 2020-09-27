ترامب يتحدى بايدن باختبار على طريقة ميسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإجراء اختبار منشطات لمنافسه المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، قبل أو بعد المناظرة الأولى بينهما، معربا عن استعداده للخضوع للاختبار نفسه.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"،: "سأطالب بشدة بإجراء فحص منشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء. بطبيعة الحال، سأوافق على إجراء اختبار أيضًا".



وأضاف: "أداؤه خلال المناظرات كان متفاوتا بوتيرة قياسية، وهذا أقل ما يقال عنها. المنشطات فقط يمكن أن تسبب هذا التفاوت".

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب مثل هذه الاتهامات إلى منافسيه الديمقراطيين.

ففي 27 أغسطس/ آب الماضي، قال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر"، إنه فوجئ بالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء بايدن خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضاف: "سنطالب بإجراء اختبار منشطات"، مبرّراً هذا الأمر بالمستوى الذي ظهر عليه أداء نائب الرئيس السابق خلال المناظرة الأخيرة التي جرت بينه وبين بيرني ساندرز في مارس/آذار.

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ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي أدلة تدعم هذا الاتهام، قال الرئيس الأمريكي: "كل ما يمكنني قوله هو أنني جيد في اكتشاف هذا النوع من الأشياء".

وتابع: "لقد شاهدته خلال المناظرات مع كل أولئك الناس (بقية المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي).. كان غير كفء، لكن ضد بيرني، كان عادياً. كيف يمكن تفسير ذلك؟"

كما وجه اتهاما مشابه للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون التي هزمها في الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين لمح المرشح الجمهوري إلى أنها تتعاطى المخدرات وطلب إخضاعها لاختبار التعاطي قبل المناظرة.

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن في 29 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل مناظرتين في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حين تجرى الانتخابات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد لاعب كرة القدم ليونيل ميسي الأشهر في التعرض لتهمة تعاطي المنشطات، وكثيرا ما خضع لاختبارات من هذا النوع سواء بشكل عشوائي، أو مقصود جراء الشكوك المثارة حوله نتيجة الجهد الخارق الذي يبذله بالمباريات.