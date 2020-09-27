"صراع العروش" وجيش الزومبي.. خليفة ميركل يحذر

كان كل شيء يسير كالمعتاد في مؤتمر الحزب الاجتماعي المسيحي الألماني "يمين وسط"، حتى بدأ رئيسه والمرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، ماركوس زودر، في استعمال كوب "سحري"، يحمل رسالة خاصة لشعبه.

ويشكل الحزب الاجتماعي المسيحي "الحزب الأصغر" النشط فقط في ولاية بافاريا، جنوبي البلاد، والحزب الديمقراطي المسيحي "حزب ميركل"، ما يعرف بالاتحاد المسيحي "يمين وسط"؛ أكبر تكتل سياسي في ألمانيا وقائد الائتلاف الحاكم.

ويحب زودر، المرشح القوي لخلافة ميركل على رأس الاتحاد المسيحي والحكومة في الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل، أن يظهر في صورة السياسي واسع الأفق والصلب، كما يظهر الكثير من الثقة في النفس.

لكنه استعمل فيما يبدو حيلة جديدة في إرسال رسالة تحذير واضحة للشعب الألماني من موجة ثانية من فيروس "كورونا" المستجد، إذ بدأ في منتصف الاجتماع السنوي لحزبه، الذي جرى عبر الفيديو كوانفرنس، الأحد، في استعمال كوب يحمل كلمات مقتطعة من سياق درامي على خلفية سوداء.

وبدأ زودر في استعمال كوبه في الوقت الذي تحدث فيه لمندوبي الحزب قائلا: "شيء واحد واضح للعيان، وهو أن الخريف والشتاء على الأبواب، والأوضاع ستكون أكثر صعوبة"، في إشارة لتوقعه موجة صعبة من كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

بعدها، بدأ زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة بافاريا، قراءة رسائل السب والتهديد بالقتل التي وصلته من اليمين المتطرف بسبب قرارات إغلاق ولاية بافاريا إبان تفشي كورونا المستجد في الربيع الماضي.

ويروج اليمين المتطرف إلى أن كورونا مؤامرة من شركات الأدوية وشركات الإنترنت لزيادة أرباحها، ويرفض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وتابع زودر القول :"هذه تهديدات صعبة.. أليس كذلك"، ثم بدأ في صب الشاي في كوبه. ومع ارتفاع درجة حرارة الكوب ظهرت عبارة مكتوبة "الشتاء قادم".

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ولفت إلى أن التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، لكن تركيز المشاركين في المؤتمر انصب على الكوب والرسالة السياسية التي يحملها.

ومع عودة درجة حرارة الكوب للانخفاض تحولت الكلمة المدونة عليه من "الشتاء قادم" إلى "الشتاء هنا".

وعبارة "الشتاء قادم" مأخوذة من سياق مسلسل "صراع العروش" الشهير، وكانت تعني في الأحداث الدرامية اقتراب جيش الزومبي الذي لا يقهر من مهاجمة البشر.

وبالفعل، وصلت رسالة زودر إلى أعضاء حزبه، والمواطنين العاديين، وتزايدت معدلات البحث عن الكوب على موقع أمازون.

وخلال وقت قصير، نفذت كل الكمية المعروضة للبيع على الموقع، وفق صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار.

زودر خرج بعدها في تصريحات صحفية، وقال إنه "لم يكن يعرف أن الكوب يتغير لونه والكلمات المدونة عليه مع انخفاض وارتفاع درجة حرارته"، مضيفا "إنه هدية". لكن صحيفة بيلد قالت إن الرجل اعتاد في السابق توجيه رسائله بطرق مبتكرة وغير مباشرة.

وسواء كان الأمر متعمد أو لا، أرسل ماركوس زودر، رسالة قوية بهذا الكوب، مفادها أن الشتاء قادم مع كل المخاطر والنكسات الوشيكة في مكافحة كورونا، وعلى المواطنين التضامن من أجل هزيمة هذه "الكارثة الطبيعية".

وخلال الأيام الماضية، عادت ألمانيا لتسجيل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس "كورونا" المستجد، تفوق الـ2000 إصابة يوميا، ما ينذر ببدء موجة جديدة من تفشي الفيروس، مع بدء الطقس البارد.