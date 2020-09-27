عبوة ناسفة تستهدف رتلا لإمدادات التحالف جنوب العراق

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، استهدفت رتلا يحمل معدات عائدة لقوات التحالف الدولي بناحية البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صحفي اطلعت عليه ”الخليج 365” أن الانفجار ألحق أضراراً مادية بإحدى مركبات الرتل.

وأضافت أن "الرتل التابع لإحدى شركات النقل العراقية" واصل سيره بعد الحادث نحو وجهته المقصودة.

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وتزايدت الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي في العراق خلال الشهرين الأخيرين، ولا تعلن أي جهة في الغالب مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكان الهجوم الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفاً، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لإيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.