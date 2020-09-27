مصر تعرب عن ثقتها بقدرة جميع الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت مصر عن ثقتها بقدرة جميع الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس".



وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد: إن مصر تابعت مراسم تنصيب "باه نداو" رئيساً مؤقتاً لمالي لإدارة العملية الانتقالية، مهنئة الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة المهمة.

وعبّرت مصر عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليمياً ودولياً.

وأكدت تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار.

Advertisements

وناشدت المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكل حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه المدة سعياً لاستعادة مالي لدورها أفريقياً ودولياً.

وأدى وزير الدفاع السابق في مالي "باه نداو"، الجمعة، اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الانقلاب الذي حصل الشهر الماضي.

والإثنين 21 من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن العقيد عصيمي غوتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، تعيين وزير الدفاع الأسبق با نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.

وتعهد الرئيس المالي المؤقت بتسليم السلطة خلال 18 شهرا.

كما أدى "آسيمي جويتا" اليمين كنائب للرئيس المالي المؤقت الجديد "نداو".

وخلال الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري في مالي الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.