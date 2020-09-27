الكويت يسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 718 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاحد، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحالات إلى 103544 حالة ، وتسجيل أربع وفيات ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 601 وفاة.

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كما اعلنت الوزارة ، شفاء 718 حالة من فيروس كورونا المستجد ، ليبلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 94929 حالة.