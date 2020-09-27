شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: لم نسجل أي "تحوّرات" لفيروس كورونا قد يؤدي لموجة ثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل إن الصحة السعودية لم نسجل أي "تحوّرات" لفيروس كورونا قد يؤدي لموجة ثانية.



Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4683 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفا و193حالة.

ولفتت إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفا وخمسة أشخاص.