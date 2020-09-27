الأردن يدين الهجوم الإرهابي على موكب حاكم ولاية بشمال نيجيريا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي على موكب حاكم ولاية "بورنو" في منطقة باجا شمال نيجيريا والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وقوات الأمن وفقا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - وقوف الأردن مع حكومة وشعب نيجيريا، مندداً بشدة بهذا الهجوم الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.
وبين الفايز موقف بلاده الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، معبراً عن خالص التعازي لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وتضامن المملكة مع نيجيريا في حربهما ضد الإرهاب.
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