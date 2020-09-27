الدفاع السورية تعتمد التبليغ الإلكتروني للخدمة العسكرية للمرة الأولى

صرحت وزارة الدفاع السورية إطلاق خدمة جديدة لتبليغ السوريين إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وفقًا لوكالة أنباء روسيا اليوم .

قالت الوزارة إنه تم تفعيل الخدمة على موقعها، وإنها تمكن الأخوة المواطنين من الاطلاع على أسماء المدعوين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري.

وأكدت الوزارة في منشور عبر صفحتها

في فيسبوك أن تلك الخدمة تعد "بمثابة تبليغ رسمي للمدعوين من أجل مراجعة شعب تجنيدهم لتدقيق إعدادات السوق.

وأرفقت الوزارة منشورها برابط موقعها في الإنترنت.

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وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها الوزارة طريقة غير ورقية في التبليغ الذي كان يتم سابقا بورقة "تبليغ

إلى السوق" تسلم إلى الشخص المعني باليد، أو عن طريق أحد أقارب الدرجة الأولى.

وحسب قانون خدمة العلم السوري فإن كل سوري يكلف بالخدمة الإلزامية عند دخوله سن التكليف، المحدد بإتمامه التاسعة عشرة من عمره، وعليه أن يلتحق بالخدمة ما لم يكن مؤجلا لأسباب دراسية أو غيرها.

وبدأت معظم المؤسسات والوزارات تنشر أخبارها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن معظمها غير موثق بشارة التحقق الزرقاء المعروفة.