لبنان.. المبادرة الفرنسية تحتاج لإعادة صياغة

قال المحلل السياسي اللبناني، وليد سكرية، إن رئيس الوزراء المستقيل مصطفى أديب، هو السبب وراء فشل تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه أخفى تشكيلته الحكومية حتى عن رئيس الجمهورية، ويريد الجميع الموافقة عليها من دون نقاش، وفقًا لسبوتنيك.
أشار سكرية إلى أن المبادرة الفرنسية محكوم عليها بالفشل إن لم تحظَ بموافقة كل القوى السياسية، لافتًا إلىأن لبنان لن يحكم من الخارج، وأن ماكرون ليس هو من سيفاوض في مشكلة ترسيم الحدود مع إسرائيل.
وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تعديل المبادرة الفرنسية وإعادة صياغتها أمر مطلوب ومرغوب فيه بعد الذي حدث.
وأكدت باريس أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تخذل لبنان، مؤكدا أن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية.
في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، تمسكهم ودعمهم للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان.
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