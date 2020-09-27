شمخانى: سياسة إيران الثابتة هي الحفاظ على أمن العراق

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن سياسة إيران الدائمة تقوم على أساس الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودعم المرجعية الدينية، وفقا لسبوتنيك.

ونشر شمخاني تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال فيها "في لقائي اليوم مع وزير الخارجية

العراقي، تم التأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد ودعم مطالب وإرادة المرجعية هي السياسة الدائمة والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

​وكان وزير الخارجية العراقي وصل طهران، أمس السبت، لإجراء

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محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

كما التقى، اليوم الأحد، ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، حيث بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار شمخاني، بحسب وكالة "فارس"، إلى إمكانيات إرساء الاستقرار في دول المنطقة والتي يمكن تفعيلها في ظل الحوار والتعاون الإقليمي ومن دون تدخلات القوى الآتية من خارج المنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون الجماعي.