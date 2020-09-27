الجيش الوطني الليبي: دخول مقاتلات جديدة حيز الخدمة

صرح الناطق باسم "الجيش الليبي"، أحمد المسماري، أن القوات الجوية الليبية تنهي أعمال الصيانة لطائرات ميغ 23، سرب القاذفات "بي إن" وتعلن دخولها للخدمة وجاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية، وفقاً لوكالة أنباء روسيا اليوم.

ويسيطر "الجيش الوطني الليبي: الذي يقوده

المشير خليفة حفتر على معظم القواعد الجوية الليبية الممتدة فى الشرق الليبي.

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بينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني الليبي على ثلاث قواعد جوية هى الكلية الجوية مصراتة وقاعدة معيتيقة والوطية بالعاصمة

الليبية طرابلس، وهي القاعدة التى كان يسيطر عليها "الجيش الليبي" حتى مايو الماضي عندما انسحب منها، وسيطرت عليها حكومة الوفاق الوطني.

ويتكون ما تبقى من الأسطول الجوي الليبي، الذي دمر الكثير منه عقب أحداث فبراير من طائرات روسية سوخوي وميغ فضلًا عن أربع طائرات من طراز ميراج 200، دمرت ثلاث منها.