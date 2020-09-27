روسيا: سبعة قتلى بينهم طفل في حادث

قالت السلطات الروسية إن سبعة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم في تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقع في مقاطعة كالينينجراد شمال غربي روسيا وخلف أيضًا إصابات عدة، وفقًا لوكالة أنباء روسيا اليوم .

وذكر الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية،

في بيان، أن "ثمة معلومات عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل نتيجة الحادث المروري"، مضيفًا أن عدد المصابين الذين استدعت حالتهم تدخل الأطباء "جارٍ تدقيقه في الوقت الحالي".

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وأشار البيان، إلى أن التصادم بين الحافلة والشاحنة، التي كانت تنقل الرمل أسفر عن مقتل كلا السائقين، مضيفًا أن تحقيقات تجري للكشف عن ملابسات الحادث.

من جانبها، قالت السلطات الصحية في مقاطعة كالينينجراد ، إن 10 مصابين نقلوا إلى المستشفيات بعد الحادث، مشيرة إلى أن حالة ستة منهم خطرة.