تدمير درون حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، ودمر درون مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية، وفقًا لموقع العربية.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن

قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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والميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في اعتراض وتدمير معظمها.