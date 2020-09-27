بلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة 605 حالة مؤكدة، وذلك في مختلف المستشفيات المغربية، بحسب حركة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأوضحت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، عبر بيان لها، اطلع “اليوم24” على نسخة منه، أنه سجلت “101 حالة إصابة جديدة في صفوف الممرضين، وتقني الصحة، في أسبوعين فقط، ليصبح العدد 605، إلى الحدود يوم أمس السبت”.
وأضاف المصدر نفسه أن العشرات من الممرضين، وتقنيي الصحة في العزل الصحي ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية.
وقالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين، وتقنيي الصحة، في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن بعض هؤلاء الممرضين المصابين بفيروس كورونا يعانون الإهمال، كما أنهم لا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وتابعت المتحدثة نفسها أن بعض هؤلاء الممرضين، الذين أصيبوا بالفيروس أثناء تأدية عملهم، تواصلوا مع حركة الممرضين، وأرسلوا فيديوهات توثق حجم الاحباط، الذي يعانونه.
وشددت المتحدثة نفسها على أن إحدى الممرضات تأكدت إصابتها بالفيروس، قبل أسابيع، ومع ذلك تم إرسالها إلى منزلها للعلاج، لكن مع الأسف أصيب زوجها، وابنها بكورونا، ما أدى إلى وفاة طفلها، لذا تطالب الحركة المذكور وزارة الصحة بالتعويض عن الأخطار.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..605 إصابة مؤكدة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة والعشرات ينتظرون نتائج التحاليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.