لقيت فتاة في وجدة مصرعها، عشية الخميس المنصرم، بشكل مأساوي، حيث كانت تحاول التقاط صور سيلفي بانورامية، لكنها سقطت من شرفة شقة في الطابق الرابع.
ورغبت الفتاة الراحلة بتوثيق صورة بانورامية تظهر فيها مدينتها، قبل أن تغادرها نحو الديار الفرنسية لاستكمار دراستها العليا في باريس، لكن الأقدار شاءت أن يتسبب الأنر في إنهاء حياتها.
وكانت الفتاة البالغة من العمر 18 سنة، في زيارة إلى إحدى صديقاتها، بحي القدس في وجدة، بغيتة توديعها قبل سفرها المقرر يوم الجمعة.
ولقيت الفتاة مصرعها على بعد ارتطامها القوي بالأرض، قبل أن يتم نقل جثمانها لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بوجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة من وحدة تفارق الحياة وهي تحاول التقاط “سيلفي”…سقطت من شرفة المنزل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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