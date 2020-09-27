شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 88600 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 88 ألفاً و600 إصابة و 1124 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى خمسة ملايين و992 ألفاً و532 حالة وبلغت حصيلة الوفيات 94 ألفاً و503 حالات.

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