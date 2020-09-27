"طرق دبي" تستأنف تشغيل 3 خطوط للحافلات بين دبي والشارقة

الأحد 27 سبتمبر 2020

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، تشغيل ثلاثة خطوط للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين حيث يبدأ التشغيل الفعلي لاثنين من هذه الخطوط اليوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، أما الخط الثالث فسينطلق بعد أسبوعين من تشغيل الخطين الأَوَّلَين.



وأوضح عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الخطوط الثلاثة هي: (E303)، وتنطلق حافلات هذا الخط من محطة مترو الاتحاد في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة. والثاني هو الخط (E307A) وتنطلق حافلات هذا الخط من محطة مترو أبو هيل في دبي لتصل كذلك إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة، وسيبدأ تشغيل هذين الخطين اليوم الأحد 27 سبتمبر الجاري. أما الخط الثالث، الذي سيبدأ تشغيله بعد أسبوعين من تشغيل الخطين الأولين، فهو (E315) وتنطلق حافلات هذا الخط من محطة مترو اتصالات في دبي لتصل إلى محطة حافلات مويلح في الشارقة.

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وقال شاكري: "تلعب هذه الخطوط الثلاثة دورا مهما ومحوريا في تكامل النقل الجماعي بين إمارتي دبي والشارقة وذلك لأن هذه الخطوط تمثّل نقاطا انتقالية للركاب العائدين إلى الشارقة حيث تنطلق من محطات المترو الثلاث في دبي (الاتحاد، أبو هيل واتصالات) في دبي الأمر الذي يجعل تنقّل الركاب بين الإمارتين، سهلا وسريعا لا سيما للركاب القاطنين في إمارة الشارقة ويعملون في إمارة دبي."

وأكّد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الهيئة تحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها التباعد الشخصي والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي كانت قد علّقت خدمة الحافلات عبر المدن ومنها الخطوط العاملة بين إمارتي دبي والشارقة تطبيقا لبرنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته الحكومة الرشيدة في عموم الدولة لحماية أفراد المجتمع من تداعيات جائحة كورونا، التي أصابت العالم أجمع.