شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 4 آلاف شخص بسبب قنبلة قديمة في وسط إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وتم اكتشاف القنبلة، التي يبلغ وزنها 226 كيلوجراما، خلال أعمال صيانة طرق في بولزانو/بوزين عاصمة إقليم ساوث تيرول، في منطقة بيازا فيردي بوسط البلاد.
وكتب الجيش تغريدة قال فيها إنه تم تفكيك القنبلة بسلام" في وقت قصير" و " مع اتباع أقصى درجات السلامة"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن عملية تفكيك القنبلة استمرت ساعة، وانتهت نحو الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 0830 بتوقيت جرينتش).
وخلال عملية تفكيك القنبلة، تم تعليق حركة الطرق والسكك الحديدية في بولزانو/ بوزين، ومنها طريق برنار، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في أوروبا، حيث يربط إيطاليا بالنمسا وألمانيا.
كما تم إخلاء وسط المدينة بالكامل، حيث تم إجلاء نحو 4000 شخص يعيشون بالقرب من موقع القنبلة ابتداء من السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما طٌلب من نحو 60 ألف شخص يعيشون أبعد قليلا عن بيازا فيردي، عدم الخروج من منازلهم أثناء تفكيك القنبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 4 آلاف شخص بسبب قنبلة قديمة في وسط إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.