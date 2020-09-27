درجال يبحث مع محافظ البنك المركزي دعم وتطوير قطاع الشباب

رياضة 2020-09-27 | 15:07 0 مشاهدة بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، دعم وتطوير قطاع الشباب.

وذكر بيان عن البنك تلقته الخليج 365 أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل اليوم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال". وأوضح انه "تمت مناقشة السبل المتاحة في دعم وتطوير قطاع الشباب من خلال مبادرات البنك المركزي إضافة الى إمكانية التعاون في إنجاح واقع المؤسسات الشبابية ودعم النشاطات بتلك المؤسسات في بغداد والمحافظات كافة".

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