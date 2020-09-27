الايزيديون والشبك يطالبون بـ'الانصاف' في تقسم الدوائر الانتخابية

وقال خدر في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب قصي عباس عقده بمبنى البرلمان ، "يجب أن يكون الايزيدية والشبك ممثل عادل صحيح في تقسيم الدوائر الانتخابية"، داعيا الكتل السياسية الى "مرعاه ذلك عند تقسيم الدوائر حيث ان تقسيمها قد يؤثر على وجود الأقليات بالدوائر الانتخابية".من جهته أكد ممثل الشبك النائب قصي عباس خلال المؤتمر الصحفي، أن "بعض المحافظات أعطت إلها خصوصية مثل كركوك ونينوى ومناطق التواجد المكونات من خلال التقارب الجغرافي بين الاقضية والنواحي".

وبين عباس، أن "هناك جهات تريد تحكم بمناطق تواجد الأقليات من خلال ضم مناطق بعيده جغرافيا عن سهل نينوى من خلال الدائرة الانتخابية"، مشيرا إلى أن "المبدأ الجغرافي يجب أن يطبق بالدوائر الانتخابية وفق ما صوت عليه بمجلس النواب".