رئيس لجنة الخدمات النيابية: لايوجد اي اتفاق للربط السككي مع الكويت

وقال السهلاني في مؤتمر صحفي بمشاركة نواب اللجنة وحضرته الخليج 365، إن "اللجنة تؤيد وبقوة اكمال مشروع الفاو الكبير الذي يعد من اهم المشاريع المهمة التي تحرك العجلة الاقتصادية ويعتبر العراق النقطة بين الشرق والغرب".وأضاف أن "اللجنة حضرت اجتماع في وزارة النقل بحضور الوكلاء ومدير عام الموانئ والشركة المزمع التوقيع معها وهي شركة دايو ولاحظنا خطوات ايجابية وصلت اليها الوزارة".

وأشار السهلاني، إلى "وجود بعض وجهات النظر المتباينة بين الوزارة والشركة حول مدة اكمال المشروع والاسعار والحلول موجودة ونحن داعمون الى اكمال المشروع وستكون متابعة من قبل اللجنة لتوقيع العقد واكمال المشروع".

وبين، أن "ميناء الفاو يمثل النقلة النوعية للحكومة للبدء بالمرحلة الاولى الممثلة بانشاء خمسة ارصفة والنفق وكذلك متابعة انشاء القناة الجافة التي تعتبر من اهم المنافذ لدعم التنمية الاقتصادية في العراق والتي تنعكس على التنمية الشاملة".



وتابع، أنه "من خلال متابعتنا وجدنا لايوجد اي اتفاق للربط السككي ومايثار في الاعلام غير صحيح والوزير اكد بشكل رسمي لايوجد اي اتفاق رسمي وانما هناك اجراءات وتفاهمات مع الكويت وسوف تكون خلال الايام المقبلة من خلال لجنة فنية".