أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الأحد، أن التظاهر حق دستوري مكفول للمواطنين، وأن الحكومة "تتفهم" حاجة المتظاهرين المطالبين بالتعيين أو أمور أخرى، لكنه شدد على أن الحكومة ستطبق القانون بحق كل من يحاول تجاوز القانون أو المساس بالمال العام أو المصالح العامة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المتحدث باسم الكاظمي: التظاهر حق مكفول وسنطبق القانون بحق 'المتجاوزين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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